مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.8% بداية التعاملات وسهم CIB يفقد 2.25%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.8%، ليتداول عند مستوى 10308 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 2.25%، ليتداول عند مستوى 41.29 جنيه

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.23% و 0.16% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 49.962 مليون جنيه، على 119 شركة من خلال 2.478 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 16 شركة مقابل ارتفاع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 94.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.650 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.654 مليون جنيه، مقابل 4.549 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.308 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 1.923 مليون جنيه، مقابل 615.606 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 341.672 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 778.817 ألف جنيه، مقابل 437.144 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.947 1.052 11.09 العربية للأسمنت 4.1 4.19 2.2 شارم دريمز للاستثمار السياحي 11.62 11.86 2.07 المجموعة المصرية العقارية 5.99 6.07 1.34 إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.39 6.46 1.1

الأسهم الأكثر انخفاضا