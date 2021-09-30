سوليد كابيتال تحدد القيمة العادلة لسهم ايكمي عند 5.67 جنيه

رنا ممدوح _ حددت شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الدولية للصناعات الطبية – ايكمي عند 5.67 جنيه.

وكانت ايكمي قد أعلنت في 26 يوليو الماضي، أن مجلس إدارتها وافق على العرض المقدم من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة (كمستشار مالي مستقل)، وذلك بغرض زيادة رأس المال المصدر من 24.189 مليون جنيه إلى 72.569 مليون جنيه (بزيادة قدرها 48.379 مليون جنيه) موزعه على 48.379 مليون جنيه بقيمة اسميه 1 جنيه بواقع 2 سهم لكل واحد أصلي.

وأوضح تقرير القيمة المرسل للبورصة اليوم، أن القيمة العادلة لشركة ايكمي تقدر بنحو 137.245 مليون جنيه.