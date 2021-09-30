تحالف مصرفي بقيادة saib يوقع عقد تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الخرافي ناشيونال

دوت الخليج – وقع تحالف مصرفي بقيادة بنك saib، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه، لصالح شركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية – إنشاء وخدمات.

وضم التحالف 5 بنوك، حيث قام بنك «saib »، بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل ووكيل الضمانات والمستندات، بمشاركة البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية، وبنك البركة – مصر.

وبحسب بيان صادر عن بنك saib وكيل التمويل، توجه حصيلة القرض إلى تمويل عمليات المقاولات المُسندة لشركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية «إنشاء وخدمات»، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة فضلا عن مشروعات تنفيذ شبكات صرف ومعالجة مياه في محافظات الجمهورية.

وأكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib، أهمية القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة والاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والمجتمع ككل.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء، يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي يولي بها البنك اهتماما كبيرا وذلك لقدرته على قيادة معدلات نمو البلاد من خلال جذب الاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل.

وأشارإلى أن إجمالي الحدود الممنوحة لقطاع التشييد والبناء والصرف الصحى 291.7 مليون دولار المعادل حوالي 4.6 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2021 ممثلا 14.70% من إجمالى المصرحات باستثناء شركات التنميه العقارية، بينما وصلت نسبة الاستخدامات للقطاع نحو 14.63% بقيمة 029 مليون دولار المعادل لحوالي 4.5 مليار جنيه مصري في نفس الفترة.

وأكد الخولي سعادته بالتعاون المثمر مع شركة الخرافي ناشيونال حيث تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية بقطاع المقاولات .

من ناحيته أوضح الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الخرافي ناشيونال أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير نشاطها في السوق المصري في كافة المجالات تزامنا مع تطور الاقتصاد المصري، حيث تطورت أعمال الشركة المنفذة في الفترة السابقة من 1.7 مليار جنيه في عام 2019 إلى قيمة أعمال متوقعة حوالي 3 مليار جنيه في عام 2021.

وتابع أن الشركة تحرص على توسيع تعاملها مع البنوك لتتناسب مع نمو وتطور أعمالها.

وتم توقيع عقد التمويل بحضور كلاً من طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وهشام عبد العال نائب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي وغادة البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وعلاء طه زكي رئيس قطاع التمويلات المصرفية لبنك البركة – مصر.