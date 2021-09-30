المالية تضع جدولا زمنيا لتخصيص السيارات في الإحلال لمواجهة أزمة نقص الرقائق

أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن هناك جدولًا زمنيًا لتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة.

وأشار أن ذلك يأتي بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات، والتي أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز 40% وفقًا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وآخرها التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الأمر الذى ألقت معه الأزمة بظلالها على شركات السيارات المشاركة في المبادرة.

أضاف أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات المصنعة لماركتي «BYD & Lada» تكون بنهاية سبتمبر الحالي، قد انتهت من تخصيص 600 سيارة جديدة، وتستهدف نفس معدل التخصيص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2021.

أضاف أن شركة نيسان موتورز إيجيبت المصنعة لماركتي «SUNNY & SENTRA» بنهاية الشهر الحالي ستكون قد انتهت من تخصيص 550 سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر.

ونوه أن شركة المنصور للسيارات المصنعة لماركة «OPTRA» بنهاية سبتمبر الحالي ستكون قد انتهت من تخصيص 200 سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» المصنعة لماركة «TIGGO 3» قد وجهت للمبادرة 360 سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، إضافة إلى 360 سيارة أخرى خلال أكتوبر.

وأوضح أن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» المنتجة لماركة «HYUNDAI» ستوجه 576 سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، بما يعادل 60% من طاقتها الإنتاجية وقد تم تسليم 109 سيارات خلال شهر سبتمبر، وتستهدف ذات نسبة التخصيص خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على ضوء ما يصل إليها من الشحنات المتوفرة من الشرائح الإلكترونية.

أضاف أن هناك تيسيرات جديدة فى نظام التقسيط بهذه المبادرة الرئاسية، حيث تم بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس إتاحة إمكانية قيام المواطن بسداد دفعة مالية مقدمة للسيارة الجديدة؛ بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني للمبادرة: «www.gogreenmasr.com» يقوم تلقائيًا بقبول وحصر الطلبات التى تتضمن بيانات صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، وكذلك الطلبات التي تنطبق عليها شروط المبادرة، منوها أن إجمالي عدد الطلبات على الموقع الإلكترونى للمبادرة حتى الآن يتجاوز 33 ألف طلب، وتم تخريد نحو 7000 سيارة متقادمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد عقد اجتماعًا الشهر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء شركات السيارات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، تم خلاله الاتفاق على قيام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بالجدول الزمنى لتخصيص السيارات للمواطنين المستوفين لكل الموافقات اللازمة بالمبادرة من جانب شركة السيارات والبنك، وبذل المزيد من الجهد لتدبير أعداد أكثر من السيارات الجديدة للمبادرة.