إي فاينانس تحدد النطاق السعري لعملية طرح أسهمها بين 12.5 جنيه و13.98 جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت اليوم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن النطاق السعري لعملية طرح عدد 80 مليون سهم من أسهمها في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777 مليون سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.

ويتراوح النطاق السعري لعملية الطرح وفقا لبيان الشركة، بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة، أن الطرح سوف يتم تنفيذه من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية “شريحة المؤسسات” والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية “شريحة الطرح العام للجمهور”.

ووفقا للبيان، تعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وأعلنت، أنه سوف يتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر القادم وفقًا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علمًا بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر الجاري، علمًا بأن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وصرَّح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، أن الشركة تحظى بمكانة فريدة تؤهلها بجدارة للاستفادة من الأسس القوية التي يذخر بها قطاع المعاملات الرقمية في مصر بفضل سابقة أعمالها المشرفة على صعيد تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وصولاً إلى نموذج أعمالها القائم على التنوع والتكامل بين أركان منظومة المعاملات الرقمية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.

أضاف سرحان، أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الطرح العام الأولي في اقتناص الفرص الجديدة بمجال المعاملات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من خدمات وحلول ابتكارية لتعظيم المردود الإيجابي لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك الهيئات والأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات وجمهور العملاء، مستعينة بتحديث هيكلها التنظيمي وتبني رؤية استراتيجية متكاملة المحاور، فضلاً عن طاقاتها وقدراتها التشغيلية الموسعة.

وبلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2020 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

وتقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الطرح.

ويقوم بنك الاستثمار «إن أي كابيتال» بدور مستشار الطرح، ويتولى مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.