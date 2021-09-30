بهاء الشافعي نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

دوت الخليج – كشف بنك القاهرة عن انضمام بهاء الشافعي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، عقب موافقة البنك المركزي المصري، اعتبارا من أول شهر أكتوبر.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن اختيار بهاء الشافعي لتولى تلك المسئولية جاء نظرا لما يتمتع به من خبرة مصرفية كبيرة تصل إلى نحو ثلاثون عاما في مجالي ائتمان الشركات الكبري والاستثمار.

وشغل بهاء الشافعي على مدار السنوات العشر الماضية منصب رئيس قطاع الائتمان والاستثمار ببنك قطر الوطني الأهلي بجانب توليه رئاسة وإدارة محفظة ائتمان الشركات الكبري بالبنك، كما تولي إدارة محفظة استثمارات البنك وصناديق الاستثمار وأيضا إدارة أمناء الحفظ، كما شغل أيضا عضوية عدة لجان ببنك قطر الوطني الأهلي وكان عضوا بلجنة الائتمان، لجنة إدارة الأصول والخصوم، لجنة مراجعة مخاطر الإئتمان ولجنة الإستثمار.

وقام بتمثيل بنك قطر الوطني الأهلي كعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات التى تعمل في مجال السياحة والفندقة، البترول وإداره الأصول.

وقضى الشافعي سنوات عديدة كرئيس لتمويل المشروعات والتمويل الهيكلي ببنك قطر الوطني الأهلي، قام خلالها بترتيب وإدارة العديد من القروض المشتركة الضخمة لكبري المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر ومنها قطاعي البترول والبتروكيماويات، الاتصالات، مواد البناء وغيرها من المشروعات القومية العملاقة والتي تطلبت التنسيق بين عدد كبير من البنوك المصرية والأجنبية معاً، حيث قام بقياده فريق العمل لتولي ادوار وكالة متعددة ومنها المرتب الرئيسي، وكيل التمويل، وكيل الضمان الوكيل المحلي للبنوك الأجنبية وغيرها في العديد من القروض المشتركة الضخمة.

واشترك بهاء الشافعي كأحد أعضاء الإداره التنفيذية في الاستحواذ ودمج بنك مصر الدولي بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وكذلك استحواذ بنك قطر الوطنى على سوسيتيه جنرال.

وخلال مسيرته المهنية، اجتاز عدة دورات تدريبية متخصصة في مجال الائتمان والاستثمار، المخاطر، وإعداد القادة ومن أبرزها دورة الائتمان ودورة إدارة محافظ الاستثمار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودورة متخصصة فى تقييم مخاطر الاستثمار بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة، برنامج قادة المستقبل بالمعهد المصرفي المصري، برنامج إعداد القادة بجامعة لندن للأعمال، برنامج إعداد القادة التنفيذيين بجامعه هارفارد، بجانب العديد من الدورات ببنك سوسيتيه جنرال بفرنسا.