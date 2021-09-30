الاتصالات توقع اتفاقية مع جامعة بوهانج الكورية لمنح درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا POSTECH لمنح درجة الماجستير المهني فى الهندسة فى تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للطلاب الملتحقين بمبادرة بناة مصر الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق شراكة جديدة مع جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا التى تحتل المرتبة الأولى فى أسيا والثالثة على العالم في الجامعات ذات السعة الأقل من 5 آلاف طالب؛ وذلك لمنح درجة الماجيستير خلال عام واحد على أن تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسي ربيع 2022 عبر منظومة الكترونية تفاعلية؛ وتشمل المقررات الدراسية تخصصات تعلم الآلة والتطبيقات والواقع الافتراضي وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتنقيب على البيانات.

وأعرب وزير الاتصالات، عن تقديره لهذه الشراكة مع كوريا الجنوبية والتى تعد داعماً كبيراً للجهود المصرية التى تهدف إلى التقدم التكنولوجى والتميز العلمى.

وأشاد بهذا التعاون الذى يأتى مع أبرز المؤسسات العلمية البحثية المعروفة بإنجازاتها فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى الشراكات التى تبرمها مبادرة بُناة مصر الرقمية لتحقيق التنوع فى المنهجيات الأكاديمية وتحقيق المزيد من التبادلات الثقافية والتكنولوجية بين البلدين.

وأكد على حرص وزارة الاتصالات على الاستثمار فى العقول البشرية والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية فى ضوء استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي للوصول للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم حيث تم مضاعفة ميزانية بناء القدرات 22 مرة خلال ثلاث سنوات.

وأوضح أنه يستهدف تنمية المهارات الرقمية لعدد 200 الف شاب خلال العام المالى الحالى؛ منوها إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتى على قمة المنهج الهرمى حيث تسعى المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة إلى اعداد الكفاءات الشابة فى أحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اشار طلعت، إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يسلط الضوء على انجازات 10 سنوات فى الدولة؛ حيث أشاد التقرير بالجهود المبذولة في مجال بناء الانسان.

يذكر أن جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا والمعروفة باسم “بوستك” تعد من أعرق الجامعات البحثية فى كوريا.

ولقد تأسست الجامعة فى عام 1986 ولديها أبحاث رائدة فى مجالات العلوم والهندسة، وذلك الى جانب أنشطتها الخاصة بإتاحة التدريب المتميز للقيادات على المستوى العالمي.

وتعد من أفضل مئة جامعة على مستوى العالم حيث تشغل المركز 81 فى التصنيف العالمى للجامعات، وتحظى بشراكات مع 140 مؤسسة من 34 دولة ومنها أستراليا وكندا والصين والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا والولايات المتحدة.

وقد أثنى السفير حازم فهمى سفير مصر فى سيول على رعاية الدكتور عمرو طلعت، لهذه المبادرة من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها؛ خاصة وأن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة المصرية للاستفادة من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

وأوضح أن جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية تحظى بالتصنيف الثالث عالمياً للجامعات أقل من 5 ألاف طالب؛ معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الشراكة الجديدة نواه لتعميق العلاقات المصرية-الكورية وأن تثمر عن نجاحات مشتركة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

كما هنأ السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة، شركاء المبادرة على إبرام هذه الشراكة بين الوزارة والجامعة التى تعد من أفضل الجامعات الكورية وهو ما يجعلها خير شريك لمبادرة بناة مصر الرقمية لتقديم فرص تعليمية بجودة عالية.

وأكد على أهمية تنمية القدرات من خلال التعليم والتدريب لما تمثله من عنصر أساسى لازدهار المجتمعات؛ مشيدا بمبادرات بناء القدرات المصرية التى تحظى برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مشروعات التحول الرقمي والتنافس فى سوق العمل العالمي.

أضاف أن هذه الشراكة ستؤهل خريجى المبادرة للحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع الأعمال ومن ضمنها الشركات الكورية العاملة فى مصر، كما سيكون لهم دور مؤثر فى المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصري.

وأعرب المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جامعة “بوهانج للعلوم والتكنولوجيا” الكورية لتقديم درجة الماجستير في الهندسة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشباب المصري والذي يعد هو العمود الفقري لاستدامة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

ونوه إلى أن الاتفاقية ستعمل أيضا على تشجيع التعاون بين مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية لخلق قيمة مضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق وقاعدة المهارات عالية القيمة في مختلف المسارات التكنولوجية.

وأشارت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إلى أن الشراكات التي تبرمها الوزارة مع المؤسسات الأكاديمية الدولية والشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا تهدف إلى الاستثمار في الشباب المصري المتفوق وتأهيله في مجموعة من التخصصات الرقمية المتقدمة لتمكنه من المنافسة بقوة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأضافت أن المبادرة توسعت في التخصصات التي تقدمها للماجيستير المهني لتشمل التكنولوجيا المالية والفنون الرقمية؛ مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة ستتخرج مارس القادم.

وأكد الدكتور موو هوان كيم رئيس جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية على تقديره لاختيار جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا لتكون الشريك الكورى لمبادرة بناة مصر الرقمية؛ معربا عن تقديره لرؤية الحكومة المصرية للمضى قدماً فى إطلاق هذه المبادرة الطموحة فى ظروف الجائحة.

وأشار إلى نجاح هذا البرنامج فى إزالة الحواجز حيث دفعت هذه الشراكة الجامعة إلى تفعيل “حرم الجامعة الافتراضي” ليكون طلاب مبادرة بناة مصر الرقمية أول الحاصلين على الماجيستير افتراضياً من خارج كوريا وهو ما يعد نجاحا مشتركا.

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور موو هوان كيم رئيس جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية، والدكتور يونج جو سو عميد كلية الدراسات العليا فى تكنولوجيا المعلومات.

وشارك فى حفل التوقيع الافتراضى الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية.

يذكر أن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثي التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.

وتتكون المبادرة من أربعة محاور رئيسية وهى المحور التقنى والذى يحصل الطالب بمقتضاه على درجة الماجستير المهنى فى احدى التخصصات التالية :علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعماري الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

بينما يهدف المحور الثانى من المبادرة إلى بناء المهارات الشخصية الداعمة للجانب التقنى والتى من بينها مهارات القيادة والاتصال ومهارات العرض وقدرة التحدث أمام الجمهور وأيضا تزويد الطالب بمقدمة أساسية عن مفاهيم الأعمال ووظائف الأعمال الرئيسية، ويعنى المحور الثالث بإكساب الطلاب مهارات اللغة الإنجليزية، فيما يتمثل المحور الرابع للمبادرة فى التدريب العملى بهدف اكتساب الخبرة العملية.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات العالمية المتخصصة فى المجالات التقنية الحديثة، وعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجالات تنمية المهارات القيادية، وتطوير المهارات اللغوية.