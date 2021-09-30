لماذا تفضل إيفرجراند سداد مستحقات دائنيها المحليين عن الدوليين؟

العربية نت _ فوتت مجموعة إيفرجراند الصينية، سداد فائدة السندات المستحقة أمس الأربعاء، وهو ثاني التزام ديون خارجية غير مدفوعة في أسبوع، وفقاً لما قاله اثنان من حاملي السندات الدولية لوكالة “”، على الرغم من أن الشركة التي تعاني من ضائقة مالية قامت الخميس بدفع دفعة جزئية لبعض المستثمرين المحليين.

وكان من المقرر أن تسدد الشركة، التي تعاني من كومة ديون بقيمة 305 مليارات دولار، أمس الأربعاء مدفوعات فائدة سندات بقيمة 47.5 مليون دولار على سنداتها البالغة 9.5% استحقاق مارس 2024، بعد أن تخلفت عن سداد 83.5 مليون دولار في مدفوعات الكوبونات يوم الخميس الماضي.

ومع الالتزامات التي تساوي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، أثارت إيفرجراند مخاوف من أن مشاكلها قد تنتشر عبر النظام المالي وتردد صداها في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن المخاوف قد خفت إلى حد ما بعد أن تعهد البنك المركزي المصري الصيني بحماية مصالح مشتري العقارات.

وحث البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، المؤسسات المالية على التعاون مع الإدارات ذات الصلة والحكومات المحلية للحفاظ على التنمية “المستقرة والصحية” لسوق العقارات وحماية مصالح مستهلكي الإسكان.

ومع ذلك، فإن صمت إيفرجراند بشأن التزامات السداد في الخارج قد جعل المستثمرين العالميين يتساءلون عما إذا كان سيتعين عليهم ابتلاع خسائر كبيرة عندما تنتهي فترات السماح البالغ أجلها 30 يوماً لكوبونات السندات التي كانت مستحقة في 23 سبتمبر و29 سبتمبر.

وقالت مصادر ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية، إن بعض حاملي سندات إيفرجراند في الخارج لم يتلقوا مدفوعات فائدة أو أي اتصال بنهاية يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك.

ومع ذلك، فإن معاملة المطور للمستثمرين الخارجيين تتناقض مع الطريقة التي تدير بها الشركة التزاماتها الداخلية.

حيث قالت إيفرجراند اليوم الخميس، إن وحدتها لإدارة الثروات قامت بسداد 10% من منتجات إدارة الثروات (WMPs)، المملوكة إلى حد كبير لمستثمري التجزئة المحليين، والتي من المقرر سدادها بحلول 30 سبتمبر.

وأضافت إيفرجراند في إشعار نُشر على موقعها على الإنترنت، إنه تم السداد يوم الخميس وتم إصدار الأموال ذات الصلة لحسابات المستثمرين. ولم تحدد المبلغ الذي تم دفعه.

وتأتي المدفوعات الخارجية الفائتة في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، التي لديها ديون خارجية تقارب 20 مليار دولار، مواعيد نهائية لمدفوعات كوبونات السندات الدولارية التي يبلغ مجموعها 162.38 مليون دولار في الشهر المقبل.

وكان من المتوقع الآن أن تكون إيفرجراند واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري مبيعاً في الصين.

وتظهر سياسة إيفرجراند في التعامل مع حاملي السندات، أنها تعطي الأولوية لالتزاماتها الداخلية وسط مخاوف من أن مشاكلها قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

بدوره، قال الشريك في شركة هربرت سميث فريهيلز، ألكسندر أيتكين: “لا أستطيع أن أرى استعداداً كبيراً لإعطاء نتيجة أكثر إنصافاً لحاملي السندات في الخارج بدلاً من البنوك الداخلية، ناهيك عن مشتري المنازل والأشخاص الذين أقرضوا داخلياً من خلال هياكل القروض الشخصية”.

وأضاف، “بالطبع هناك أيضاً قوة هيكلية من الناحية القانونية لكونك في الخارج، مما يعني أن المقرضين إلى الشركات التابعة الداخلية لشركة إيفرجراند يحصلون على أموالهم قبل المقرضين للشركة الأم أو أي مُصدر للديون الخارجية أولاً”.

من غير المرجح أن تتدخل بكين مباشرة لحل أزمة إيفرجراند في شكل خطة إنقاذ، لكن المحللين يقولون إنها قلقة من الانهيار الفوضوي الذي قد يغذي الاضطرابات.

وقال أعضاء المجموعة يوم الأربعاء، إن بعض المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها أشخاص دائنين بأموال للشركة نظموا احتجاجات.

ونظم مشترو المنازل والمستثمرون والموردون الغاضبون احتجاجات في مكاتب إيفرغراند هذا الشهر، على الرغم من أن السلطات فرضت قيوداً على مثل هذا النشاط. وكان هناك يوم الخميس وجود واضح للشرطة والأمن خارج مقر إيفرجراند في مدينة شنتشن الجنوبية.

كما حثت السلطات في الأيام الأخيرة الشركات المملوكة للحكومة ومطوري العقارات المدعومين من الدولة على شراء بعض أصول إيفرغراند لتقليل مثل هذه المخاطر.

وقالت إيفرجراند يوم الأربعاء إنها ستبيع حصة بقيمة 9.99 مليار يوان (1.5 مليار دولار) تمتلكها في شينجينغ بنك إلى شركة إدارة أصول مملوكة للدولة.

وطالب البنك، أحد المقرضين الرئيسيين لشركة إيفرغراند، بتوجيه جميع العائدات الصافية من البيع لتسوية ديون المطور مع شينجينغ، الذي قدم قروض بقيمة 7 مليارات يوان إلى إيفرغراند اعتباراً من النصف الأول من العام الماضي.

بشكل منفصل، قالت شركة Pearl River Delta التابعة لشركة إيفرجراند في موقع WeChat يوم الثلاثاء، إن أعمال البناء قد استؤنفت فيما يقرب من 20 مشروعاً تطويراً في المنطقة. وأظهر المنشور صوراً لمواقع مختلفة، وقال إن استئناف العمل قد تسارع منذ أن تعهدت إيفرغراند في بداية الشهر بتسليم المنازل للمشترين.

افتتحت أسهم إيفرجراند على ارتفاع حاد اليوم الخميس، حيث ارتفعت بنسبة 5.21% قبل أن تنعكس مسارها لتهبط بنسبة تصل إلى 7.17%. فيما أغلق السهم على انخفاض بنسبة 4%.