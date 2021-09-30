بعد أنباء مفاوضات استحواذ هيرميس على حصة منها.. أهم 10 معلومات عن ايجنس إنرجيا الإسبانية

دوت الخليج _ ذكرت صحيفة إكسبانشن اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس تتفاوض لشراء حصة في شركة توليد الكهرباء الإسبانية المملوكة للقطاع الخاص ايجنس إنرجيا.

صحيفة إسبانية: هيرميس تتفاوض لشراء حصة في شركة توليد الكهرباء ايجنس إنرجيا

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مالية، إن هيرميس ستشتري حصة تبلغ 45 إلى 49 بالمئة من ايجنس عبر زيادة رأسمال في عملية تقيّم الشركة الإسبانية عند نحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

ولم يرد متحدثون لدى ايجنس وهيرميس حتى الآن على طلبات للتعقيب عبر البريد الإلكتروني ومحادثات هاتفية.

وترصد دوت الخليج في هذا التقرير أهم عشر معلومات للتعرف على الشركة الأسبانية التي تقترب هيرميس من شراكتها.

1- تأسست ايجنس إنرجيا عام 2015 وحققت نموا كبيرا خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصبح شركة طاقة متكاملة.

2- بلغ حجم الأصول تحت إدارة ايجنس إنرجيا في عام التأسيس نحو 100 ميجا وات من الطاقة التقليدية، ووصل إلى 2900 ميجا وات بنهاية العام الماضي.

3- بدأت ايجنس إنرجيا الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة عام 2017 بتوليد نحو 900 ميجا وات، ارتفعت خلال العام التالي إلى 4 ألاف ميجا وات، ثم توسعت بقوة في هذا المجال لتولد محفظة الاستثمار بالطاقة المتجددة التابعة لها خلالها عام 2019 نحو 12.8 ميجا وات، و 14.2 ألف ميجا وات بنهاية العام الماضي.

4- تضاعف العائد على استثمارات ايجنس إنرجيا بصورة قوية منذ عام 2016 الذي حققت خلاله نحو 2 مليون يورو ، ليصل إلى 28 مليونا في العام التالي، ثم قفز إلى 108 و110 مليون يورو خلال عامي 2018 و2019 على التوالي، وارتفع مرة أخرى بنهاية العام الماضي إلى مستوى 130 مليون يورو.

5- ارتفع عدد العاملين بشركة ايجنس إنرجيا الإسبانية بصورة مطردة منذ عام التأسيس بما يتلائم مع حجم توسعات الشركة، ليصل إلى نحو 200 متخصص بمجال الطاقة خلال العامين الماضيين، ارتفاعا من 10 عاملين فقط خلال عام 2015.

6- بدأت ايجنس إنرجيا نشاطها بالاستحواذ على 4 محطات توليد مشتركة بطاقة إجمالية 60 ميجا وات، وحققت عملية تحول ناجحة في أداء المحطات بعد سنوات من التوقف.

7- في عام 2016 استحوذت ايجنس إنرجيا على محطة peaker CCGT، وتعتبرها وفقا للموقع الرسمي من الأصول المتفردة في ظل اتسامها بالمرونة.

8- في عام 2017، قامت ايجنس إنرجيا بتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا بطاقة إجمالية 850 ميجا وات.

9- استحوذت ايجنس إنرجيا خلال 2018 على محطتين توليد مشترك آخريتين بطاقة إجمالية 30 ميجا وات، الى جانب طرح أنشطة تطوير الطاقة الشمسية على الصعيد المحلي، وفي عام 2019 قامت بدمج محفظة الاستثمار بالطاقة الشمسية لتعزيز عمليات التشغيل والصيانة، وأصبحت تدير أكبر محطتين للطاقة الشمسية في أوروبا، علاوة على إطلاق نشاط توريد الطاقة للعميل النهائي.

10- شهد العام الماضي إنطلاقة ايجنس إنرجيا كمورد متكامل لحلول الطاقة للقطاع الكهربائي، وتم بيع إجمالي الطاقة الشمسية المخططة والبالغة 3.3 جيجا وات، في صفقة تعتبر الاكبر في أوروبا بمجال توليد الطاقة الكهروضوئية، كما تم بيع محطات طاقة مشتركة بطاقة إنتاجية 90 ميجا وات.