النص الكامل لتعليمات البنك المركزي المصري عن تسهيل المعاملات المصرفية لذوي الهمم

دوت الخليج – أصدر البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية، في ضوء الاهتمام بتعزيز الشمول المالي وخاصة للفئات الأكثر استبعادا.

وأقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، التعليمات الجديدة الخاصة بتيسير حصول أصحاب الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2021، وألزم المركزي البنوك العاملة بالسوق المحلية بإطلاق حملة دعائية للترويج وتعريف العملاء من ذوي الهمم بما تتضمنه الإجراءات التي من شأنها إتاحة الخدمات البنكية على النحو المناسب لهم.

وأوضح البنك المركزي المصري، في خطاب دوري موجه للبنوك، أن التعليمات تسري على العملاء من ذوي الإعاقة الذين لديهم قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو حسيا مستقرا، ويخرج عن نطاق التطبيق أصحاب الخلل أو القصور الكلي والجزئي ذهنيا أو عقليا.

وطالب المركزي المصري البنوك بتحديث نظام قاعدة البيانات بحيث يتم تعريف فئة ذوي الإعاقة وتحديد نوعها وفقا للتقرير الطبي أو البطاقة المستخرجة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما وجه المركزي البنوك لدراسة إمكانية إتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية تلائم وتشجع ذوي الإعاقة على التعامل مع الجهاز المصرفي بسهولة ويسر، بالإضافة لتشجيعهم على الاقتراض من خلال خفض تكلفة الاقتراض في المصاريف والعمولات.

وشدد المركزي على ضرورة تهيئة البنية التحتية للعملاء من أصحاب الهمم، وتجهيز 10% من فروع البنك القائمة كحد أدنى موزعة على كافة المحافظات ومراعاة تطبيق الكود الهندسي عند انشاء الفروع الجديدة، على أن يكون الفرع مجهزا ومهيأ للتعامل مع تلك الفئة من العملاء.

أيضا وجه البنك المركزي المصري بإتاحة ماكينات الصراف الآلي المخصصة للعملاء ذوي الهمم بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الماكيمنات لدى كل بنك موزعة جغرافيا على مستوى المحافظات.

التعليمات الكاملة لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية