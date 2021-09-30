سوق الأسهم السعودية تصعد لقمة 13 عاما.. وإس.تي.سي سلوشنز يقفز 30%

العربية نت _ ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.56% ما يعادل 63.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 11447.39 نقطة، خلال جلسة اليوم الخميس، ملامساً أعلى مستوى له منذ يناير 2008، وقفز سهم إس.تي.سي سلوشنز في أولى أيام تداوله بنسبة 29.9%.

وبلغت قيمة التداولات في تلك الأثناء نحو 4.43 مليار ريال، بعدد 126.23 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 117 سهماً مقابل تراجع 63 سهماً من بين 205 شركات مدرجة.

وانطلق اليوم التداول على أسهم إس.تي.سي سلوشنز في السوق الرئيسية بعد اكتتاب شهد إقبالا قويا جدا من المؤسسات والأفراد.

وتصدر سهم “سلوشنز” الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أولى أيام تداولاته بنسبة 29.9% عند سعر 196.2 ريال.

وارتفعت أسهم العديد من الأسهم القيادية، متصدرة قيم وأحجام التداول، منها مصرف الراجحي بتداولات بلغت 302.3 مليون ريال، وأرامكو السعودية 234.9 مليون ريال، بالإضافة إلى سابك بقيمة تداول 223.8 مليون ريال.

وتصدر سهم كيان السعودية أحجام التداول بنحو 13.39 مليون سهم.

في وقت سابق من جلسة اليوم، ارتفعت أسعار خام برنت والخام الأمريكي، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

وتتوقع سيتي جروب أن تسجل حسابات النفط عجزا 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر 6 القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات.

وفي الأسبوع القادم، من المتوقع أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر.