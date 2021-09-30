- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، اليوم الخميس، عن تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين بها، بشأن دراسة بيع جزء من أسهمه في “إس تي سي” مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50% من أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، إنه لن تبدأ عملية بيع أي من أسهم الصندوق إلى حين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات والحصول على الموافقات ذات العلاقة وذلك وفقاُ لما جاء في إعلان الصندوق عن الصفقة المحتملة.
وتابعت: “لا ترى الشركة، حسب المعلومات المتاحة لها، بأن الصفقة المحتملة هذه ستؤثر على استراتيجيتها أو أعمالها اليومية أو موظفيها، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي أحداث جوهرية ذات علاقة بهذا الشأن لاحقاً”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية مع الاحتفاظ بالأغلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.