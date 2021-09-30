صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية مع الاحتفاظ بالأغلبية

العربية نت _ أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، اليوم الخميس، عن تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين بها، بشأن دراسة بيع جزء من أسهمه في “إس تي سي” مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، إنه لن تبدأ عملية بيع أي من أسهم الصندوق إلى حين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات والحصول على الموافقات ذات العلاقة وذلك وفقاُ لما جاء في إعلان الصندوق عن الصفقة المحتملة.

وتابعت: “لا ترى الشركة، حسب المعلومات المتاحة لها، بأن الصفقة المحتملة هذه ستؤثر على استراتيجيتها أو أعمالها اليومية أو موظفيها، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي أحداث جوهرية ذات علاقة بهذا الشأن لاحقاً”.