طرح إي فاينانس بالبورصة المصرية في 10 معلومات

رنا ممدوح _ اقتربت شركة إي فاينانس من إتمام عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية. وتنشر بوابة دوت الخليج في هذا التقرير أهم 10 معلومات عن الطرح المرتقب. 1- النطاق السعري لعملية طرح أسهم إي فاينانس يتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه. 2- الطرح المرتقب سيكون من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق والثاني عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية. 3- الشركة توظف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها. 4- الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر القادم. 5- فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور من 6 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر. 6- بدء التداول على أسهم إي فاينانس 18 أكتوبر القادم. 7- إي فاينانس تعتزم طرح 14.5% من أسهمها، منها 80 مليون سهم للطرح الثانوي و177.777 مليون سهم للطرح العام في السوق الأولى. 8- رينيسانس كابيتال إيجيبت وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب يقومون بدور مدير الطرح. 9- مكتب زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح. 10- مكتب نورتون روز فولبرايت المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.

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