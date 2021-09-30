السعودية تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2.7% خلال العام الجاري

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– قالت السعودية في بيان أولي للميزانية لعام 2022، إنها تتوقع تسجيل عجز 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المملكة إنها تتوقع إجمالي إنفاق 955 مليار ريال، نحو 255 مليار دولار، العام القادم انخفاضا من إجمالي إنفاق تقديري بنحو تريليون ريال في العام الجاري.
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