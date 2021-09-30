البورصة تقفز 1.21% ختام التعاملات وأحجام التداولات تسجل 906.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21%، وأغلق عند مستوى 10517 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.99%، وأغلق عند مستوى 42.66 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.84% و 1.09% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 906.639 مليون جنيه على 195 شركة من خلال 37.493 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل تراجع 36 بينما لم تتغير أسعار 64.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 37.508 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 66.699 مليون جنيه، مقابل 29.191 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.836 مليون جنيه، منها 17.473 مليون جنيه للأفراد، و2.362 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 17.671 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 18.284 مليون جنيه، مقابل 612.301 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % مصر بني سويف للأسمنت 23.3 27.04 16.05 بنك الكويت الوطني – مصر 17 18.59 9.35 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 69.79 75.19 7.74 راية القابضة للاستثمارات المالية 2.35 2.51 4.81 الملتقى العربي للاستثمارات 3.39 3.62 6.78

الأسهم الأكثر انخفاضا