طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 362 ألفا

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– زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مما قد يثير مخاوف من أن سوق العمل في الولايات المتحدة يعتريها الضعف.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 362 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وتظل الطلبات، التي نزلت من مستوى قياسي 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020، أعلى بكثير من مستواها قبل الجائحة.
وأكد تقرير منفصل من وزارة التجارة اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني بفضل أموال التخفيف من تداعيات الجائحة التي قدمتها الحكومة مما عزز إنفاق المستهلكين.
وقالت الوزارة في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل ويونيو، إن الناتج المحلي زاد بوتيرة سنوية 6.7 بالمئة. ومثل ذلك تعديلا بالرفع من الوتيرة السابقة المعلنة في أغسطس عند 6.6 بالمئة.
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