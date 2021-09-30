محمد شاكر: توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أكتوبر المقبل

إسلام فضل _ كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتم توقيعها في 5 أكتوبر المقبل، على أن يتم البدء الفعلي في التنفيذ خلال 2022.

وأوضح شاكر خلال الافتتاح التجريبي لمركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة، التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفقا على توقيع اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، وهناك بعض الأمور التعاقدية التي أوشك الجانب السعودى على الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مازلت تجري تدعيم وتوسعة الشبكات لاستيعاب القدرات المقرر تنفيذها من المشروعات المقبلة ومن ضمنها، تبادل الكهرباء مع السعودية، والمشروع يسير بخطوات جيدة.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.