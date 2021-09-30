رئيس البنك الدولي: ديون الدول الفقيرة قد تتفاقم بسبب أسعار السلع الأولية

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– قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الخميس، إن وضع الديون في الدول الفقيرة قد يتدهور مع تقلبات أسعار السلع الأولية وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال في كلمة ألقاها من العاصمة السودانية الخرطوم، إن أكثر من نصف الدول الأشد فقرا في العالم في وضع صعب من حيث الدين الخارجي.
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