وزير الكهرباء: نستهدف الإنتهاء من 4 مراكز تحكم في القاهرة الجديدة بالتعاون مع شنايدر خلال 6 أشهر

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إسلام فضل _ قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم إنشاء 14 مركزًا للتحكم بالتعاون مع شنايدر إلكتريك خلال عام ونصف، مشيرًا إلي أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولي المكونة من 4 مراكز تحكم في القاهرة الجديدة خلال 6 أشهر، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
وأضاف شاكر، خلال الافتتاح التجريبي لمركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة، التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الثانية والثالثة تضم 5 مراكز لكل منهما، تتوزع فى شمال وجنوب القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، شرم الشيخ، الغردقة، المنيا والإسماعيلية.
وأوضح أن المكون المحلي في إنشاء المراكز سيترفع في كل مرحلة كالأتي؛ الأولي 35٪، الثانية 55٪، الثالثة 70٪.
وأشار إلي أن ترجع أهمية هذه المراكز إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية، وتقليل زمن العطل، وزمن المناورة لتغيير الأحمال، والفقد فى الشبكة.
كما تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو.
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