محمد شاكر يفتتح التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة

إسلام فضل _ افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم التشغيل التجريبى لأول مركز آلي للتحكم في الكهرباء وتوزيع الطاقة بالقاهرة الجديدة، والذى قامت شركة شنايدر إليكتريك العالمية بإنشاؤه بالإضافة إلى تطوير مركز خدمة العملاء لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن الخطة القومية لإنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء.

وأكد شاكر خلال الافتتاح، أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، فقد بذلت الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية، واستطعنا اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.

وأوضح أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات والتحول التدريجى من الشبكات التقليدية الى الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات مما يتيح تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.

ونوه أن وزارة الكهرباء قامت بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وأشار إلي أنه تم التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة.