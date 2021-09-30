شاكر: 36 مليار جنيه استثمارات تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال 4 سنوات

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال وتحسين أداء الشبكات على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة إجمالية 36 مليار جنيه.

وأضاف شاكر خلال افتتاح مركز التحكم الآلي لشبكة توزيع كهرباء القاهرة الجديدة، أن الوزارة تعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها.

كما ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.