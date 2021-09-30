شركات التأجير التمويلي تبرم عقود بقيمة 12.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو

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دوت الخليج – نجحت شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق المحلية في إبرام عدد 267 عقدا للتأجير بقيمة إجمالية 12.28 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، بنمو 182.8% مقارنة بحجم العقود في ذات الشهر من العام الماضي.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن عدد عقود التأجير التمويلي في يوليو 2020 بلغ نحو 198 عقدا بقيمة إجمالية 4.34 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن إجمالي قيمة العقود التراكمية في الفترة من يناير إلى يوليو 2021 بلغت نحو 47.9 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه في ذات الفترة من عام 2020.
واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على نحو 92.15% من فيمة العقود المبرمة في يوليو 2021.
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