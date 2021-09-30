14.6 مليار جنيه حجم الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات خلال يوليو

رنا ممدوح _ كشفت هيئة الرقابة المالية، عن انخفاض عدد الإصدارات على صعيد الأسهم والسندات بنسبة 21.9% خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 228 إصدار مقابل 292 إصدار مقارنة بنفس الشهر عام 2020.

وتراجعت إجمالي قيمة الإصدارات بحسب بيانات التقرير الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى 14.590 مليار جنيه مقابل 18.172 مليار جنيه بالشهر المقارن له العام الماضي.

فيما ارتفعت قيمة أسهم زيادة رأس المال خلال شهر يوليو بنسبة 87.1% لتصل إلى 9.762 مليار جنيه مقابل 5.218 مليار جنيه.

وبلغت عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال خلال شهر يوليو 83 إصدار مقابل 73 إصدار الشهر المقارن.