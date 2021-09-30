البنك المركزي المصري يقر حزمة تيسيرات لتعاملات الولاية على حسابات القصر

دوت الخليج – أصدر البنك المركزي المصري المصري تعليمات وضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر.

وبحسب خطاب دوري موجه للبنوك، سمح البنك المركزي المصري المصري للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.

أيضا سمح المركزي، بفتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي، مع التأكيد أن الصرف يتم بناء على قرار من النيابة، وأتاح الحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة في كل مرة.

وقال إن هذه التعليمات جاءت في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري المصري بالشمول المالي وحماية حقوق العملاء والعمل على تهيئة الظروف التي تيسر على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية.

وتابع أنه في إطار رصد المعوقات والتحديات التي تواجه المواطنين وخاصة السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، فقد تبين بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية

على حسابات القصر نتيجة المبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني، مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح حسابات باسمائهم، فضلا عن صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات وكذا المعاش المستحق.

وأضاف المركزي، إنه بدراسة الأمر وبالتنسيق مع الأطراف المعنية فقد تقرر السماح للوصي بموجب أصل قرار الوصاية القيام

بهذه المعاملات.