إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع إلى 11.307 مليون برميل يوميا خلال يوليو

_ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 31 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 11.307 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.276 مليون برميل يوميا في يونيو.

وقال التقرير إن هذا التغير جاء في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الخام في تكساس 28 ألف برميل يوميا في ذلك الشهر.