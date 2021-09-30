إيطاليا تسجل 3804 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة

_ ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 51 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الخميس مقارنة مع 63 في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3804 من 3212.

وسجلت إيطاليا 130921 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما رصدت إيطاليا في المجمل 4.67 مليون إصابة حتى يوم الخميس.