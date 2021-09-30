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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية

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فرانس برس _ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم ميزانية مؤقتة يفترض أن يؤيدها مجلس النواب ويصادق عليها الرئيس جو بايدن قبل منتصف الليل، لتجنب شلل الإدارات الحكومية الفيدرالية.

وتنص الوثيقة على تمديد الميزانية حتى الثالث من ديسمبر. وقد حصلت على دعم الأعضاء الديموقراطيين والجمهوريين أيضا.

ورحب زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر بوحدة الصف هذه التي نادرا ما تحدث.

وصوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ يوم الجمعة.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الإنتهاء.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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