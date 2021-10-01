المجموعة المالية للسمسرة تقتنص صدارة تعاملات البورصة بحصة سوقية 12.1% خلال 9 أشهر

إسلام فضل _ تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة تعاملات شركات الوساطة المالية في البورصة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بحصة سوقية بلغت 12.1%، عن تعاملات بقيمة 81.53 مليار جنيه.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية مركز الوصيف عن تعاملات بقيمة 59.09 مليار جنيه تمثل 8.7% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمرتبة الثالثة بعد تنفيذ تعاملات قيمتها 51.19 مليار جنيه بما يوازي 7.6% من تداولات السوق.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة سوقية 6.6% عن تعاملات بقيمة 44.54 مليار جنيه، تلاها في المركز الخامس شركة الأهلي فاروس عبر تنفيذ تعاملات قيمتها 43.7 مليار جنيه تمثل نحو 6.5% من إجمالي تداولات البورصة.

في حين جاءت شركة مباشر انترناشيونال في المركز السادس بعد تنفيذ تعاملات بقيمة 29.27 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.3%، تلاها

شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز السابع رغم تسجيل نفس الحصة السوقية، عن تعاملات بقيمة 28.74 مليار جنيه.

وفي المركز الثامن جاءت شركة بابيونيرز لتداول الأوراق المالية التي نفذت تعاملات بقيمة 28.432 مليار جنيه تمثل نحو 4.2% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام.

واحتلت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية المركز التاسع بتعاملات بلغت قيمتها 15.47 مليار جنيه تمثل نحو 2.3% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام.

ولحقت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بركب العشرة الكبار بحصة سوقية بلغت 2.2% وتعاملات بقيمة 14.75 مليار جنيه.