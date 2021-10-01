زووم تنهي محادثات الاستحواذ على شركة فايف9 مقابل 14.7 مليار دولار دون اتفاق

سي ان بي سي _ قالت شركة برمجيات مركز الاتصال السحابي فايف9 وصانع برامج مكالمات الفيديو زووم أمس الخميس، أنهما لن يمضيا قدما في خطة الاستحواذ على فايف9 مقابل 14.7 مليار دولار.

يُذكر أن الاتفاقية لم تحظ بأصوات كافية من مساهمي فايف9 .

وكان فرع من وزارة العدل الأمريكية يراجع الصفقة خوفًا من أجنبية محتملة ، وفقًا لرسالة مؤرخة في 27 أغسطس ، تم إرسالها إلى لجنة الاتصالات الفدرالية.

ولكن زووم قالت الأسبوع الماضي ، عندما تم الإبلاغ عن أخبار المراجعة، أنه لا تزال تتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2022.

في حين أن بعض عمليات الاستحواذ الكبيرة في مجال التكنولوجيا، وعلى الأخص في صناعة أشباه الموصلات، قد تم إفشالها مؤخرًا من قبل المنظمين، فمن غير المعتاد للغاية أن تنهي الشركات صفقتها الخاصة عن طيب خاطر.

وبحسب البيان، ستحافظ الشركتان على دعم تكامل منتجاتهما.

وأعلنت زووم عن نيتها شراء فايف9 في يوليو ، مسجلة أول محاولة للشركة لإنفاق أكثر من 1 مليار دولار على صفقة.