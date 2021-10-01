مال وأعمال

معدل التضخم في منطقة اليورو يقفز لذروة 13 عاما مع صعود أسعار الطاقة

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وكالات _ أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في 13 عاماخلال سبتمبر، بينما تحاول الحكومات السيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة بقوة.

وقال يوروستات، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 3.4% في سبتمبر، بعد ارتفاعها 3% في أغسطس.

يأتي هذا عقب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 4.1% في شهر سبتمبر، وهو المستوى الأعلى له في 30 عامًا.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، مستويات تاريخية، حيث لامست الأسعار مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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