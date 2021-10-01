إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يفوق التوقعات.. والتضخم يرتفع

– زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكن مراجعة نزولية لبيانات يوليو أبقت التوقعات كما هي بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث إذ عرقل ارتفاع من جديد للإصابات بكوفيد-19 الطلب على الخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.8 بالمئة في أغسطس، متجاهلا انخفاض مبيعات السيارات الناجم عن نقص عالمي لأشباه الموصلات، وهو ما يقلص إنتاج السيارات.

وعُدلت بيانات يوليو بالخفض لتظهر أن إنفاق المستهلكين نزل 0.1 بالمئة بدلا من ارتفاعه 0.3 بالمئة وفق التقارير السابقة. كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.6 بالمئة في أغسطس.

وتلقى الإنفاق دفعة على الأرجح من التسوق لعودة المدارس للعمل ومدفوعات ائتمان ضريبي خاصة بالأطفال.

من ناحية أخرى حافظ التضخم على اتجاهه الصعودي في أغسطس. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 بالمئة بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يوليو.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، زاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 بالمئة مماثلا للزيادة المسجلة في يوليو.