الأسهم الأمريكية تعوض بعض خسائرها وتستهل التعاملات على ارتفاع

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الجمعة، إذ أدت الخسائر الفادحة التي تكبدتها السوق في سبتمبر إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم القطاعات التي انخفضت الأسعار فيها، بينما ارتفع سهم ميرك لصناعة العقاقير بفضل إحراز تقدم في تطوير علاج يتم تعاطيه عن طريق الفم لكوفيد-19. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 86.78 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 33930.70 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.62 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4317.16 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.35 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 14494.93 نقطة.

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