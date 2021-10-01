العجز التجاري في تركيا ينكمش 46.6% على أساس سنوي خلال سبتمبر

_ قالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن عجز تركيا التجاري انكمش 46.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في سبتمبر وفقا لنظام التجارة العام.

وارتفعت صادرات سبتمبر 30 بالمئة إلى 20.78 مليار دولار بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي مع تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة مع أكبر شركاء أنقرة.

وارتفعت الواردات 12.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 23.39 مليار دولار.