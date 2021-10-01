أمين عام أوبك: العالم لا يمكنه تحمل نقص الاستثمار في النفط

وكالات _ قال أمين عام أوبك إن العالم ليس باستطاعته تحمل نقص الاستثمار في النفط. كما حذر من أن الفترات الأخيرة التي شهدت نقص الاستثمار تهدد بصدمات سعرية وفقر في الطاقة للدول النامية.

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