- 1/3
- 2/3
- 3/3
روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، عن تسجيل 9 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.
وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 824697 إصابة والوفيات إلى 10727.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 428 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 801526 حالة.
وبينت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3714327، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3290695.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.