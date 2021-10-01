الاقتصاد الروسي يرتفع إلى 3.7% على أساس سنوي في أغسطس

وكالات – قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس. كما عدلت الوزارة رقمها للنمو الاقتصادي في يوليو إلى 4.9 بالمئة بعد قراءة سابقة عند 4.7 بالمئة.

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