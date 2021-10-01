وكالة ستاندرد آند بورز تغير النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

سي إن بي سي _ غيرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية بدعم تحسن الوضع المالي وتؤكد تصنيفها عند ‘B+/B’. وقالت إن الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطنة تتراجع مع انحسار آثار انخفاض أسعار النفط في 2020 وجائحة كورونا. كما توقعت الوكالة انخفاضا حادا في عجز الميزانية عمان بعد الزيادة كبيرة في عجز الميزانية في 2020. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط اعتبارا من 2023 سيؤدي إلى تدهور المسار المالي على الرغم من الإصلاحات المخطط لها.

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