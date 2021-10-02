مال وأعمال

المغرب يعتزم توفير جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا

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سكاي نيوز عربية _ ذكرت وزارة الصحة المغربية أنها ستبدأ قريبا في منح جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا.

ويتقدم المغرب حاليا الدول الأفريقية في عدد اللقاحات الممنوحة للمواطنين بتطعيم 19.8 مليون فرد من بين عدد السكان البالغ عددهم زهاء 36 مليون نسمة.

ومعظم اللقاحات التي وفرتها المملكة من أنواع سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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