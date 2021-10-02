تزايد احتمالات إقرار مشروع البنية التحتية يقود وول ستريت للصعود نهاية التعاملات

_ أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مستهلة الربع الرابع من العام بإقبال على الشراء بدعم إحراز تقدم على صعيد التصدي لكوفيد-19 وتطورات في واشنطن بشأن احتمال تمرير مشروع قانون البنية التحتية.

تقلب أداء جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في وقت سابق من الجلسة، لكنها بدأت تتجه للزيادة في وقت متأخر من المساء، وذلك بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

واكتسب الصعود زخما بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينخرط بشكل أكبر في المفاوضات بشأن مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية الذي تجري مناقشته في الكونجرس.

ومع ذلك، أغلقت جميع المؤشرات الثلاثة دون مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي، إذ سجل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ فبراير .

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 488.73 نقطة بما يعادل 1.44 بالمئة إلى 34332.65 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 49.88 نقطة أو 1.16 بالمئة إلى 4357.42 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 108.76 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 14557.34 نقطة.