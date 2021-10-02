الصين تصدر سندات بقيمة 752.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام

شينخوا _ أظهرت بيانات من وزارة المالية أن الحكومات المحلية الصينية أصدرت سندات بقيمة تناهز 4.88 تريليون يوان (حوالي 752.5 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ومن بين إجمالي هذه السندات، بلغت قيمة السندات الخاصة الصادرة خلال تلك الفترة 2.78 تريليون يوان، بينما بلغت قيمة السندات العامة 2.1 تريليون يوان، حسبما أفادت الوزارة.

وخلال فترة يناير- أغسطس، تم إصدار السندات الحكومية المحلية لأجل بلغ في المتوسط 11 عاما وبمعدل فائدة بلغ متوسطه 3.39 بالمئة.

وفي شهر أغسطس وحده بلغت قيمة السندات الحكومية المحلية الصادرة 879.7 مليار يوان.

وبنهاية أغسطس، بلغت قيمة ديون الحكومات المحلية الصينية غير المسددة 28.47 تريليون يوان، وهو يقع في نطاق الحد الرسمي البالغ 33.28 تريليون يوان لهذا العام، وفق ما ذكرت الوزارة.