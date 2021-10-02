مال وأعمال

إنتاج النفط في روسيا يصل لأعلى مستوى منذ 13 شهرا

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بلومبرج _ عاود إنتاج النفط في روسيا النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا، حيث قامت الشركات بزيادة الإنتاج بموجب قرار تحالف “أوبك +”، كما ارتفع إنتاج مصنع “بي جيه إس سي” لإنتاج المكثفات، التابع لشركة جازبروم، في أعقاب السيطرة على حريق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، عن بيانات أصدرتها “سي.دي.يو-تي.إي.كيه” التابعة لوزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أنتجت 43.86 مليون طن من النفط الخام والمكثفات خلال شهر سبتمبر الماضي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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