إنتاج النفط في روسيا يصل لأعلى مستوى منذ 13 شهرا

بلومبرج _ عاود إنتاج النفط في روسيا النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا، حيث قامت الشركات بزيادة الإنتاج بموجب قرار تحالف “أوبك +”، كما ارتفع إنتاج مصنع “بي جيه إس سي” لإنتاج المكثفات، التابع لشركة جازبروم، في أعقاب السيطرة على حريق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، عن بيانات أصدرتها “سي.دي.يو-تي.إي.كيه” التابعة لوزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أنتجت 43.86 مليون طن من النفط الخام والمكثفات خلال شهر سبتمبر الماضي.