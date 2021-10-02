روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و886 وفاة

وكالات _ سجلت روسيا 25219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ 19 يوليو الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 886 حالة، مقابل 887 حالة في اليوم السابق.

بذلك وصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و560767، منها 209028 حالة وفاة، بموجب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب المركز، فإن 17852 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و710574 شخصا.

وسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (4032 حالة)، تليها مدينة سان بطرسبورغ (2494 حالة)، ومقاطعة موسكو(1483).