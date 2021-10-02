بنك مصر يرتب 27 قرضا مشتركا بقيمة 4.12 مليار دولار

إسلام فضل – حصل بنك مصر على المركز الأول بالسوق المصرفية المصرية في ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، وفقا لمؤسسة بلومبرج العالمية، والمتخصصة في مجال المال والبنوك.

وأضاف البنك، في بيان صادر اليوم السبت، أنه أتم ترتيب 27 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت ما يعادل حوالي 4.12 مليار دولار.

وذكر أن مؤسسة بلومبرج العالمية قد أعلنت وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 حصول بنك مصر على المركز الرابع كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما حصل على المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الإفريقية؛ ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة.

ووفقا لتصنيف بلومبرج، يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك في مصر مركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال ترتيب وتسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات.

وبحسب بيان البنك، فإن حصول بنك مصر للمركز الأول على البنوك في مصر كمرتب رئيسي للقروض المشتركة يأتي تتويجا لدوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: النقل البري والبحري والجوي، وقطاعات البترول والغاز، والكيماويات والبتروكيماويات، والاتصالات، والحديد، والأسمنت، والأغذية، والأنشطة العقارية، والسياحة، والمطارات.