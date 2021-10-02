بنك مصر يدرس 39 عملية تمويل مشتركة بقيمة 124 مليار جنيه

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إسلام فضل – ذكر بنك مصر أنه يدرس ما يقرب من 39 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 124 مليار جنيه تقريبا.
وأضاف البنك، في بيان صادر اليوم السبت، أن حصة بنك مصر في تلك العمليات تبلغ 42 مليار جنيه تقريبا، وذلك في عدة قطاعات مثل: الاستثمار العقاري، والسياحة، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغاز، والأسمدة، والبتروكيماويات، والكهرباء، والتعليم، والسيارات، والمقاولات.
وأوضح البنك أن ذلك يأتي وفق الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.
حصل بنك مصر على المركز الأول بالسوق المصرفية المصرية في ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، وفقا لمؤسسة بلومبرج العالمية، والمتخصصة في مجال المال والبنوك.
وأضاف البنك أنه أتم ترتيب 27 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت ما يعادل حوالي 4.12 مليار دولار.
وذكر أن مؤسسة بلومبرج العالمية قد أعلنت وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 حصول بنك مصر على المركز الرابع كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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