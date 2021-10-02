بنك مصر يقتنص صدارة ترتيب القروض المشتركة محليا في قائمة بلومبرج

دوت الخليج – حصل بنك مصر على المركز الأول بالسوق المصرفية المصرية في ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، وفقا لمؤسسة بلومبرج العالمية، والمتخصصة في مجال المال والبنوك.

وأضاف البنك، في بيان صادر اليوم السبت، أنه أتم ترتيب 27 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت ما يعادل حوالي 4.12 مليار دولار.

وذكر أن مؤسسة بلومبرج العالمية قد أعلنت وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 حصول بنك مصر على المركز الرابع كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما حصل على المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الإفريقية؛ ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة.

ووفقا لتصنيف بلومبرج، يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك في مصر مركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال ترتيب وتسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات.

وبحسب بيان البنك، فإن حصول بنك مصر للمركز الأول على البنوك في مصر كمرتب رئيسي للقروض المشتركة يأتي تتويجا لدوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: النقل البري والبحري والجوي، وقطاعات البترول والغاز، والكيماويات والبتروكيماويات، والاتصالات، والحديد، والأسمنت، والأغذية، والأنشطة العقارية، والسياحة، والمطارات.

وذكر بنك مصر أن إجمالي العمليات التمويلية تحت الدراسة، حتى نهاية يوليو الماضي، يقارب 39 عملية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 124 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف البنك أن حصة بنك مصر في تلك العمليات تبلغ 42 مليار جنيه تقريبا، وذلك في عدة قطاعات مثل: الاستثمار العقاري، والسياحة، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغاز، والأسمدة، والبتروكيماويات، والكهرباء، والتعليم، والسيارات، والمقاولات.

وأوضح البنك أن ذلك يأتي وفق الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.