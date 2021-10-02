وزير الاتصالات: 200 مليون دولار نموا في حجم استثمارات الشركات الناشئة في مصر

دوت الخليج – قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بمصر نما من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى أكثر من 390 مليون دولار خلال عام 2021 حتى الآن؛ بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضي خلال تسعة أشهر فقط من العام الحالي.

جاء ذلك فى الكلمة التي طلعت في افتتاح فعاليات الدورة السابعة من معرض ومؤتمر “تكني سميت”، الذي يعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 2 – 4 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية؛ بمشاركة 16 ألف مشارك عبر الحضور الفعلي والأون لاين، و300 متحدث، و180 عارضًا و800 شركة ناشئة.

وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعدت استراتيجية لتنمية الشركات الناشئة تقوم على محورين رئيسيين أحدهما رعاية الإبداع والآخر التدريب وخلق كوادر متخصصة في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل أنشطة مختلفة منها الاحتضان، ومسرعات الأعمال وتوفير مهارات للعمل بهذه الشركات، وإتاحة مشروعات للعمل بها، وكذلك توفير منح للعاملين فى هذه الشركات لصقل مهاراتهم وتعميق خبراتهم.

وأشار وزير الاتصالات إلى ارتفاع قيمة الاقتصاد العالمي للشركات الناشئة لأكثر من 3.8 تريليون دولار.

وأوضح أن اهتمام الوزارة بتنمية الشركات الناشئة ينبع من كونها أحد أعمدة بناء مصر الرقمية، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطبيعته قائم على الفكر الابتكاري والأداء الخلاق، وبالتالي فهو أكثر القطاعات قدرة على تنمية الشركات الناشئة وزيادة فرص نجاحها.

وأشار إلى نمو القطاع الذي استطاع خلال العامين الأخيرين الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا بنسبة تصل إلى 16%، كما نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار في العام المالي 2019/2020 لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

ونوه الدكتور عمرو طلعت إلى تنفيذ خطة منذ 2019 تستهدف زيادة مراكز الإبداع من اثنين في القرية الذكية وبرج العرب إلى مركز إبداع رقمي فى كل محافظة؛ حيث تم حتى الآن إنشاء 4 مراكز في الصعيد و3 في القناة والوجه البحري داخل الجامعات، كما يتم حاليا العمل على إنشاء 10 مراكز أخرى بهدف إتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهني، وحاضانات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.

ونوه إلى وجود شراكة مثمرة مع القطاع الخاص لإدارة هذه المراكز، والتي كان من بينها التعاون مع شركة بلاج آند بلاي، التي تعد إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال إدارة الحاضنات ومراكز الابداع.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء مركز إبداع بجوار جامعة القاهرة، سيتم من خلاله احتضان 40 شركة بالإضافة إلى توفير أماكن للعمل للمهنيين المستقلين وكذلك للنشاط التدريبي.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة أنشأت مركز للابتكار التطبيقي، الذي يتم من خلاله التعاون مع شركات القطاع الخاص لمجابهة التحديات التي يواجهها المجتمع في مختلف المجالات؛ حيث يتيح المركز الفرصة للشركات الناشئة لتطوير حلولها التكنولوجية وتمكينها من استخدامها في قطاعات الدولة.

وأكد أنه من المقرر مع نهاية العام الحالي افتتاح مركز إبداع لتقنيات الجيل الصناعي الرابع في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم حاضنات في مجال التصميم الإلكتروني.

وأوضح أن مدينة المعرفة مجتمع معلوماتي متكامل يضم جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقرات للشركات الناشئة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية ومركز للبحوث التطبيقية.

وتابع وزير الاتصالات أنه يتم التباحث مع واحدة من كبرى الشركات الاستشارية لإجراء دراسة متكاملة لتنمية قدرة مصر على اجتذاب شركات عالمية في مجال التعهيد خاصة وأن مصر تعد الأولي فى هذا المجال على مستوى إفريقيا، ومن أفضل 15 موقعا على مستوى العالم، كما يتم التعاون مع جامعة إم آي تي MIT، لوضع استراتيجية جديدة لتنمية الشركات الناشئة.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات الوزارة للشركات الناشئة حيث تم التعاقد مع مجموعة من الشركات في المرحلة الأولى ويتم السعي نحو التعاقد مع آخرين في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدريب التقني والذي تضاعفت ميزانيته خلال ثلاث سنوات 22 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب كل عام إلى 1.1 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب بما يعادل 50 مرة عن العدد المستهدف منذ 3 سنوات ماضية.

وأوضح أن مبادرات بناء القدرات متعددة وتستهدف الحفاظ على مكانة مصر المتقدمة في جذب استثمارات الشركة الناشئة وزيادة فرص نجاحها واستمرارها وتشمل التدريب على المهارات الأساسية لمساعدة الشباب على الالتحاق بسوق العمل مثل مبادرة مستقبلنا رقمي، والتى تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرا واجتذاب 12 ألف منهم للعمل كمهنيين مستقلين في السوق المحلية والعالمية، بتكلفة 13 مليون دولار، وهو الأمر الذي يعد استثمارا في ظل قدرة هؤلاء الشباب على تصدير خدمات رقمية بقيمة 130 مليون دولار.

وأضاف أنه يتم تنفيذ مبادرة بالتعاون مع جامعة “إيبيتا” الفرنسية لمنح دبلومة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، حيث من المقرر تخريج 500 متخصص يمثلون الدفعة الأولى من المبادرة كما سيتم التوسع في التخصصات لتشمل الأمن السيبراني.

وأشار طلعت إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية في تنفيذ المبادرات منهم شركة هواوى لتدريب 10 آلاف شاب على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مع شركة أمازون للتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونوه إلى مبادرة “شغلك من بيتك” للتدريب على مهارات العمل الحر وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبادرة “بناة مصر الرقمية” لخلق جيل من المتخصصين في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ذوي المهارات المتكاملة، كما يتم إنشاء أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها مع العام الدراسى المقبل.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت معرض “تكني سميت” Techne Summit، الذي شمل مشرعات شباب المبدعين والشركات الناشئة؛ حيث أشاد الوزير بما شهده من مشروعات متميزة ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول مبتكرة في قطاعات مختلفة.

يذكر أن “تكنى سميت” حدث دولي يركز على صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، وتستهدف النسخة السابعة من القمة تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات.

وينظم فعاليات النسخة السابعة الاتحاد العام للغرف التجارية بالشراكة مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و”البريد المصري”، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية “GIZ”، و”فوري”، و “روش” للرعاية الصحية، و”هيفوس”، و”أدفينتشورز” وصندوق”سند” للاستثمار، إيجبت فنتشورز”، و”زوهو”، و” انيرشيا”، ونوفارتس”، و”JTC”. .

وستناقش فعاليات هذا العام 11 محورا هي: الابتكار والتكنولوجيا وفرص الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والذكاء الاصطناعي والدعاية والإعلان والتنمية العقارية، بالإضافة إلى محور جديد يضاف لأول مرة وهو تكنولوجيا صناعة السينما.