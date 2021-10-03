توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ

العربية دوت نت – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن البدء في تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية اعتبارًا من اليوم السبت 2 أكتوبر، وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.

وقالت الوزارة إن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن نسبة التوطين للمطاعم وهي: (المطاعم مع الخدمة، ومطابخ الولائم، ومحلات الوجبات السريعة، ومحلات بيع العصائر) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 20%، وإذا كانت داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

وستكون نسبة التوطين للمقاهي التي (تقدم المشروبات، ومحلات المثلجات والأيس كريم) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 30% من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة، والمقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50% في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

أما بخصوص السيارات المتجولة لبيع الأغذية (سيارات الآيس كريم، وسيارات بيع المشروبات، وسيارات بيع الأغذية) ستكون بنسبة 100% من جميع العاملين ولا يوجد مهن مستثناة. وتطبق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

وبينت الوزارة أن الأنشطة المستثناة تشمل (الكافتيريا، وتجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين “التموين”، ومتعهدي الإعاشة، المقاصف والكافتيريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية)؛ وأن المهن المستثناة هي: (عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ)، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الواحد مع الالتزام بالزي الموحد، وأن تكون مهنة العامل مدونة خلف الزي.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع. ويتم في هذه المرحلة (الأولى) قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء “علاقات العملاء / الأمانات”)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).

وفيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم).

وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).