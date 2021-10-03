تغطية طرح المؤسسات باكتتاب أكوا باور بنحو 248 مرة بحصيلة تخطت تريليون ريال

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سي إن بي سي – اكتملت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة أكوا باور بنجاح، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها قرابة 1127 مليار ريال.
أعلن ذلك شركة الرياض المالية وسيتي جروب العربية السعودية وجي بي مورجان وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار، بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور”.
وضخ المستثمرون المحليون 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة، فيما بلغت تغطية المستثمرين الخليجيين 36 مليار ريال بحجم تغطية 8 مرات.
وضخ المستثمرون الأجانب 16 مليار ريال بحجم تغطية 4 مرات.
كانت مرحلة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الأربعاء 29 سبتمبر واستمرت حتى الجمعة 1 أكتوبر، تم تخصيص 8,119,929 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
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