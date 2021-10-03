مستشار الرئيس للصحة: لقاحات كورونا في مصر تكفي لتطعيم طلاب الجامعات بالكامل

أ ش أ – قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن: “مصر بها كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم طلاب الجامعات بالكامل”.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد” مساء السبت، أن: “هناك اتصالات مع رؤساء الجامعات المصرية بشكل دوري لمتابعة الأعداد التي تم تطعيمها من الطلاب والأساتذة والعاملين”.

وأشار إلى أنه يتم تطعيم أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس المصرية وتم اتخاذ قرارات حاسمة بفتح مراكز الشباب ومراكز الجامعات لتطعيم طلاب الجامعات في نفس اليوم.

وشدد على أن هناك متابعة دقيقة من اللجنة العليا لإدارة الأزمة للوضع الوبائي في مصر خاصة مع دخول المدارس.

وأوضح أنه خلال العامين الماضيين مع بدء جائحة كورونا كانت هناك أحاديث ليست مثبتة بشكل علمي حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا، قائلا: “حتى الآن لا يوجد دليل علمي يشير إلى وجود دواء لعلاج فيروس كورونا في العالم”.