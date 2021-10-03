جون كيري: مصر مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في 2022

أ ش أ – كشف مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، جون كيري، يوم السبت، عن اختيار مصر مرشحا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 للمناخ، المقرر إقامته العام المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها في مدينة ميلانو الإيطالية التي تستضيف اجتماعا تحضيريا للمؤتمر الـ26 للمناخ المقرر عقده في جلاسكو باسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر، قال كيري إن مصر “تم ترشيحها لاستضافة قمة (كوب27) المقبلة”، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، الشهر الماضي، عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ في 2022 بالإنابة عن القارة الإفريقية.

وشدد على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع الأطراف كافة، وذلك لمصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع.